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Yunan vekil: “Türkiye sismik araştırmaya 1 Milyar yatırımı gemileri limanda tutmak için yapmadı”

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Yunan vekil: “Türkiye sismik araştırmaya 1 Milyar yatırımı gemileri limanda tutmak için yapmadı”
Yunan vekil: “Türkiye sismik araştırmaya 1 Milyar yatırımı gemileri limanda tutmak için yapmadı”

Yunanistan’da iktidardaki ND partisinden milletvekili seçilen Uluslararası Hukuk ve Dış Politika uzmanı Angelos Sirigos Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni hamlesini yorumladı.

Konuyu Thema 104,6 radyosuna değerlendiren Sirigos “Türk devlet petrol şirketinin 24 deniz sahasında sismik araştırma talebinin Türkiye ile Libya arsındaki anlaşmanın ve BM’ye sunulan haritanın devamı olduğunu” ifade etti.

“Şu anda Türkler bir hava yaratıyor” ifadelerini kullanan Angelos Sirigos, medya tarafından gösterilen tepkileri “orantısız” olarak tanımladı ve ekledi:

“Ben uzun zamandır bir sonraki dönemde, muhtemelen Temmuzda, Türklerin sismik araştırma yapmaya çıkacaklarını söylüyorum. Komşumuz sismik gemilere 1 milyar yatırım yaptı ve bu yatırımı gemileri limanlarda tutmak için yapmadı. Önce araştırma yapacaklar sonra sondaj gemilerini göndermeye çalışacaklar”

Bu gelişmeler doğrultusunda Yunanistan’ın “egemenlik haklarının ihlaline müsaade etmeyeceği mesajının verildiğini” kaydeden Sirigos “savaş gemileri müdahil olmadan da Türklerin hamlelerini durdurmanın yolu olduğunu” söyledi.

Varılan noktada alınacak herhangi bir kararın tehlikeler içerdiğini kaydeden ND milletvekili şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde yeni bir aşamaya giriyoruz ve Türkler Doğu Akdeniz’de bir olay çıkartmamak için hatırımızı yapmayacak. Ancak sorun çok yönlü olacak.”

Bilindiği üzere dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşmıştı.

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