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Yunanistan, Meriç sınır hattında sınır bölgesi toplantısı yapacak

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Yunanistan’ın Türkiye ile sınır bölgesini oluşturan Meriç sınır hattındaki çelik çiti 80 kilometre daha uzatma kararı almasının ardından bugün Dedeağaç ili ve sınır bölgesinde üst düzey yetkililerin katılacağı toplantı düzenlendiği belirtildi.
Yunanistan, Meriç sınır hattında sınır bölgesi toplantısı yapacak

 Toplantıya ABD askeri yetkililerin de katılacağı açıklandı.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç nehri kıyısındaki çelik çiti 46 kilometreden 126 kilometreye uzatma kararı almasından sonra bugün Dedeağaç ili ve Meriç nehri sınır hattında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve ABD üst düzey yetkililerinin katılacağı sınır hattında inceleme gezisi ve toplantı düzenleneceği belirtildi.

ÇELİK ÇİT 126 KİLOMETREYE UZATILACAK

Protothema gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde Meriç sınır hattındaki Çelik Çit'in 80 kilometre daha uzatılmasının görüşüleceği düzensiz göçmenlerin geçişlerini önlemek amacıyla daha fazla önlemlerin alınmasının konuşulacağı belirtildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE TOPLANTIYA KATILACAK

Toplantıya ve sınır bölgesi ziyaretlerine ABD’nin Atina Büyükelçisi George Tsounis ile ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de katılmasının beklendiği yazıldı. Haberde ayrıca Dedeağaç Limanı'na ABD tarafından yapılan yatırım ve jeostratejik ilginin artmasının Ankara’da yoğun bir gerginliğe ve endişeye neden olduğu belirtildi.

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