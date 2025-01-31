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Yunanistan Parlamentosu ikinci tur seçimde de cumhurbaşkanını belirleyemedi

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Yunanistan Parlamentosundaki ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yeterli oya ulaşamadığı için seçim üçüncü tura kaldı.
Yunanistan Parlamentosu ikinci tur seçimde de cumhurbaşkanını belirleyemedi

Yunanistan Parlamentosunda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla ikinci kez seçim yapıldı.

Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasinin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.

300 sandalyeli mecliste 297 milletvekili oy kullandı.

Tasulas 160 oyla birinci olurken Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.

Hiçbir aday, cumhurbaşkanlığı için yeterli oy sayısı 200'e ulaşamayınca seçim üçüncü tura kaldı.

Anayasa gereğince üçüncü turun 6 Şubat'ta düzenlenmesine karar verildi.

Yunanistan Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda da yeter sayı 200'e ulaşılamaması halinde parlamento, üçüncü kez seçime gidiyor. Üçüncü tur seçimde aranan yeterli oy sayısı ise 180'e düşüyor.

Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala, 5 yıllık görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi, en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci kez yapılan seçimde de gerekli oy sayısı sağlanamazsa 5 gün sonra üçüncü kez seçime gidiliyor. Parlamento üye tam sayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse 5 gün sonra yapılacak seçimlerde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı oluyor.

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