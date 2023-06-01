Zayıflama ameliyatı yapılan çocuk sayısı son 5 yılda ikiye katlandı

Obezitelerini tedavi etmek için kilo verme ameliyatları geçiren çocuk ve gençlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki katına çıktı.

Yapılan bir çalışmaya göre, gençlerin bariatrik veya metabolik cerrahi (MBS) yaptırma oranı 2016’da 726 iken 2021’de yaklaşık 1.300’e yükseldi.



Bu ameliyatlar, kilo vermeye yardımcı olmak ve gıda alımını azaltmak için mide ve bağırsakların boyutunu ve işlevini değiştiriyor.

Daily Mail’in haberine göre, gerçekleştirilen kilo verme ameliyatlarının sayısı en keskin şekilde 2020’den 2021’e, Covid-19 pandemisinin çocukların oyun oynama ve egzersiz yapma fırsatlarını sınırladığı ve video oyunları ile sosyal medya kullanımlarını artırdığı zaman arttı.

EN CİDDİ HALK SAĞLIĞI SORUNLARINDAN BİRİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocukluk çağı obezitesi, 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olarak adlandırılıyor.

Tahmini olarak 19 yaş ve altındaki beş çocuktan biri obez, 2016’da toplanan önceki verilere göre yüzde 17’lik bir artış var ve bu da 1970’lerdeki yüzde beş obezite oranından çok uzak görünüyor.

Obezite, bir çocuğun vücudunun neredeyse her yerine zarar verir, kalbe ve ciğerlere baskı uygular, kan şekerini ve ergenliği kontrol eden hormonları bozar ve yüksek tansiyon ve kolesterol olasılığını artırır.

Uyku apnesine, daha yüksek kalp hastalığı riskine ve yağlı karaciğer hastalığına katkıda bulunmanın yanı sıra, obezite aynı zamanda bir çocuğun benlik saygısı ve uzun vadede zihinsel sağlığı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

1,4 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

JAMA Pediatri’de yayınlanan son raporun arkasındaki Amerikalı Pediatri Akademisi, ortalama yaşları yaklaşık 12 olan, 10 ila 19 yaşları arasındaki yaklaşık 1,4 milyon kişide cerrahi ve obezite eğilimlerini inceledi.

2021’deki yaklaşık 1.300’e kıyasla 2016’da 730’dan az gencin MBS ameliyatı geçirdiğini tahmin ediyorlar.

2019 yılında yaklaşık 970 genç bıçak altına yattı. Bu oran 2020’de 1.100’e ve 2021’de yaklaşık yüzde 19’luk bir artışla tekrar 1.300’e yükseldi.