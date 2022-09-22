  • BIST 3.263,03
  • Altın 979.549
  • Dolar 18.3587
  • Euro 18.1495
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine karşı savaş başlatan Rusya'nın cezalandırılması için bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

BM 77. Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılan Zeleneskiy, ülkesinin bugün Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunduğunu ifade ederek, "Saldırganı, Ukrayna devletinin uluslararası kabul görmüş sınırının ötesine itiyoruz." dedi.

Ukrayna olarak sadece barış istediklerini belirten Zelenskiy, savaş isteyen tek tarafın sadece Rusya'nın olduğunu savunarak, "Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Ve gördük ki savaş isteyen tek kişi var." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da barış tesis edilmesi için 5 maddelik bir formüle ihtiyaç duyulduğunu aktaran Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Formülümüzün beş maddesinin tümü, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendini savunma kararlılığı. Bu, Rusya'nın zaten iyi bildiği bir suç ve ceza formülüdür."

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiğini ve binlerce insanın ölümüne neden olduğunu dile getirerek, bu nedenle cezalandırılması için bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın cezalandırılması için Ukrayna tarafı olarak uygun adımlar attıklarını, gereken delilleri bularak hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, "Böyle bir mahkeme oluşturmak için net adımlar hazırladık. Tüm mekanlarda sergilenecek. Rusya bu savaşın bedelini varlıklarıyla ödemek zorunda." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde de Buça'da olduğu gibi öldürülen sivillerin bulunduğu toplu mezarın ortaya çıktığını, burada da Rus askerlerin insanlara karşı işledikleri suçların izlerine rastlandığını belirten Zelenskiy, herkesin Rus askerlerine neden bu suçları işlediklerinin sorulması gerektiğini vurguladı.

RUSYA GERÇEK MÜZAKERELERDEN KORKUYOR

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında müzakere konusuna değinen Zelenskiy, sorunları daha önce de müzakere yolu ile çözmeye çalıştıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Rusya gerçek müzakerelerden korkuyor ve dürüst uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek istemiyor. Saldırganların ve teröristlerin özelliği olduğu gibi herkese yalan söyler. Şimdi bile Rusya müzakerelerden bahsederken, sadece geri çekilmesini yavaşlatmak istiyor."

Zelenskiy, Rusya'da ilan edilen kısmen seferberlik konusunu da değerlendirerek, Rusya'nın amacının işgal ettiği Ukrayna topraklarında kış dönemini geçirmek, zaman kazanmak ve böylece yeni saldırıları hazırlamak olduğunu söyledi.

Ukrayna olarak ülkenin toprak bütünlüğüne kavuşması için devam ettikleri faaliyetleri sürdüreceklerini aktaran Zelenskiy, "Ertelenmiş bir savaşı kabul edemeyiz, çünkü bizim için şu andan daha sıcak olacak." diye konuştu.

Zelenskiy, bir yaşam mücadelesi verdiklerini, bu nedenle Ukrayna'nın savunma, saldırı ve uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyduğunu aktararak, ayrıca ülkede iç istikrarın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mali destek de talep ettiklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti21 Eylül 2022 Çarşamba 12:27
  • Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti21 Eylül 2022 Çarşamba 12:06
  • Borrell: AB, Ukrayna’ya askeri yardım kararını ekim ayında alabilir20 Eylül 2022 Salı 13:03
  • İsveç’ten müzakere açıklaması20 Eylül 2022 Salı 12:40
  • Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı20 Eylül 2022 Salı 12:25
  • Paris araç trafiğine kapatıldı19 Eylül 2022 Pazartesi 13:39
  • İskoçya takımı Celtic'in taraftarları İngiliz Kraliyet Ailesi'ni protesto etti19 Eylül 2022 Pazartesi 13:09
  • Avrupa’nın gaz depoları doldu: Fiyatlar geriledi19 Eylül 2022 Pazartesi 12:50
  • Salgın Sonrası İlk Yüz Yüze BM Zirvesi Yapılacak19 Eylül 2022 Pazartesi 11:39
  • Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı19 Eylül 2022 Pazartesi 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti