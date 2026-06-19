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14 Milyonluk BİMER projesinde neler oldu? TDP Başbakanlık’a sordu

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Av. Tacan Reynar, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Başbakanlık’a resmi başvuruda bulunarak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) projesine ilişkin bilgi ve belgeleri
14 Milyonluk BİMER projesinde neler oldu? TDP Başbakanlık’a sordu

Reynar tarafından yapılan başvuruda, kamu kaynakları kullanılarak yürütüldüğü belirtilen ve kamuoyuna yaklaşık 14 milyon TL bütçe ile duyurulan BİMER projesinin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Başvuruda, projenin toplam bütçesi, finansman kaynakları, ihale tarihi, ihaleye katılan ve ihaleyi kazanan firmalar, imzalanan sözleşme, bugüne kadar yapılan ödemeler, projenin mevcut durumu ve tamamlanma takvimi hakkında ayrıntılı bilgi talep edildi.

Reynar ayrıca, sistemin kamuoyuna duyurulmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen neden tam kapasiteyle hizmet vermediğinin açıklanmasını isterken, projeye ilişkin herhangi bir süre uzatımı, ek sözleşme veya ilave ödeme yapılıp yapılmadığının da kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Başvuruda, ihale ilanı, ihale sonuç kararı, sözleşme metni, hakediş ve ödeme bilgileri, kabul ve test raporları ile projenin mevcut durumunu gösteren resmi rapor ve yazışmaların da paylaşılması istendi.

Reynar, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın vatandaşlara kamu kaynaklarının kullanımını denetleme ve kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanmasına katkı koyma hakkı tanıdığına işaret ederek, talep edilen bilgi ve belgelerin yasal süre içerisinde taraflarına iletilmesini istedi.

Başvuruda ayrıca, talebin tamamen veya kısmen reddedilmesi halinde ret gerekçelerinin ve buna ilişkin hukuki dayanakların yazılı olarak bildirilmesi talebine de yer verildi.

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