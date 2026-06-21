53 yaşındaki Serkan Yavuz kayıp

Polise bugün verilen bilgiye göre, Yavuz’un, 18 Haziran tarihinde saat 10.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Bahse konu şahıs aranıyor…
Polise bugün verilen bilgiye göre, Yavuz’un, 18 Haziran tarihinde saat 10.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Bahse konu şahıs aranıyor…
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