  • BIST 14734.5
  • Altın 6204.71
  • Dolar 46.4089
  • Euro 53.2515
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

53 yaşındaki Serkan Yavuz kayıp

» »
Karaoğlanoğlu’nda sakin 53 yaşındaki Serkan Yavuz aranıyor.
53 yaşındaki Serkan Yavuz kayıp

Polise bugün verilen bilgiye göre, Yavuz’un, 18 Haziran tarihinde saat 10.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Börülce, pazı, golyandro, maydanoz ve biberde kalıntı tespit edildi19 Haziran 2026 Cuma 17:07
  • 14 Milyonluk BİMER projesinde neler oldu? TDP Başbakanlık’a sordu19 Haziran 2026 Cuma 16:59
  • Meteoroloji yarın yer yer sağanak beklendiğini duyurdu19 Haziran 2026 Cuma 16:17
  • Savaşan: İki seçimin birlikte yapılması daha efektif olur19 Haziran 2026 Cuma 12:05
  • Mağusa Spor Derneği Masterleri Kosova Yolcusu19 Haziran 2026 Cuma 09:59
  • Basın-Sen: Yoksulluğu yönetmenin değil, ortadan kaldırmanın zamanıdır!19 Haziran 2026 Cuma 09:52
  • Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temeli atıldı19 Haziran 2026 Cuma 09:50
  • Bugün ve yarın sağanak bekleniyor19 Haziran 2026 Cuma 09:47
  • YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak19 Haziran 2026 Cuma 09:45
  • Gümrük cezasını ödemeden yurt dışına çıktı, dönüşünde tutuklandı19 Haziran 2026 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti