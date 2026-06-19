Börülce, pazı, golyandro, maydanoz ve biberde kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin gıda denetim sonuçlarına göre, börülce, pazı, golyandro ve maydanozda tavsiye dışı; dolmalık biberde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12-18 Haziran tarihlerini kapsayan gıda denetimi sonuçlarına göre ithal ürünlerden alınan 35 numunenin hepsi temiz çıktı.

25 yerli üründen 20’si temiz

Öte yandan yerli ürünlerden alınan 25 numunenin 20’si temiz çıktı. Turunçlu’da üretim yapan Fatma Sülük’e ait dolmalık biberde tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü olduğu belirlendi. Ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa’da üretim yapan Ahmet Bayır’a ait börülcede, Nuri İster’e ait pazı, golyandro ve maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Börülce, pazı ve golyandro imha edilirken, maydanozun da imha edileceği belirtildi.