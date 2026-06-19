Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üç yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanarak gündemindeki üç yasa tasarısını görüştü.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da toplanan Komite, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci okunuşunu tamamlarken, tasarının üçüncü okunuşunun, ivediliği bulunmaması nedeniyle bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi.

Ardından, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine devam eden Komite, “Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayarak madde madde görüşülmesine başladı. Komitenin, her iki yasa tasarısına ilişkin çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdüreceği kaydedildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Derneği, Saydam & Co yetkilileri ile İlhan Bora katılarak görüşlerini komiteye sundu.Komite toplantısına, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ile UBP milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.