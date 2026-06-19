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Ertuğruloğlu, Diagne ve Alam'ı kabul etti: Adadaki son gelişmeler ile Barış Gücü'nün faaliyetleri ele alındı

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Ertuğruloğlu, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne ve UNFICYP Komutanı Alam ile Kıbrıs’taki son gelişmeleri ve BM Barış Gücü’nün faaliyetlerini görüştü.
Ertuğruloğlu, Diagne ve Alam'ı kabul etti: Adadaki son gelişmeler ile Barış Gücü'nün faaliyetleri ele alındı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile geçen nisan ayında göreve atanan BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam’ı kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs’taki güncel gelişmeler ile BM Barış Gücü’nün adadaki faaliyetleri ele alındı.

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