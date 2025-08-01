  • BIST 10741.27
  • Altın 4311.612
  • Dolar 40.6673
  • Euro 46.4457
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

0.5 gramla yakalandı

» »
0.5 gramla yakalandı
0.5 gramla yakalandı

 Girne - Değirmenlik ana yolunda şüpheli olarak görülerek, üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan F.K (E-22) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada F.K’nin tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan  1 sarma sigara tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de...01 Ağustos 2025 Cuma 12:07
  • 5 Kıbrıslı Rum, yeniden mahkemeye çıkarıldı01 Ağustos 2025 Cuma 12:05
  • İşverenlere uyarı: Eksik yapılan ödemeler 5 Ağustos’a kadar tamamlanmalı!01 Ağustos 2025 Cuma 12:05
  • 2025 yılının ikinci asgari ücreti Resmi Gazete’de01 Ağustos 2025 Cuma 12:04
  • Elektrik tarifelerine zam yok!01 Ağustos 2025 Cuma 12:02
  • Kırmızı bültenle aranan İsrailli, Kıbrıs’ın kuzeyinde sahte pasaportla yakalandı31 Temmuz 2025 Perşembe 20:39
  • Rumların 2’si cezaevine gönderildi, 3’ü askeri mahkemeye sevk edildi31 Temmuz 2025 Perşembe 20:37
  • Yerli sultani üzümde limit üstü, rokada tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı31 Temmuz 2025 Perşembe 20:37
  • Konaklama ve yiyecek giderlerini karşılayan işverenler maaşlardan yüzde 40 kesinti yapabilecek!31 Temmuz 2025 Perşembe 20:36
  • Cevdet Yılmaz Cumartesi günü KKTC'ye geliyor31 Temmuz 2025 Perşembe 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti