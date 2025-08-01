0.5 gramla yakalandı

Girne - Değirmenlik ana yolunda şüpheli olarak görülerek, üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan F.K (E-22) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada F.K’nin tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 1 sarma sigara tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.