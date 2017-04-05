 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.434
  • Altın 149,192
  • Dolar 3,7019
  • Euro 3,9489
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

1 gram hintkeneviri, kariyerini noktaladı mı?

»
1 gram hintkeneviri, kariyerini noktaladı mı?
Ercan Havalimanı’nda gözaltına alınan ve üzerinde zararlı madde bulunan Yurdaer Okur'un yeni dizi 'Seni Kimler Aldı' kovulduğu iddia edilmişti. İddialara dizinin yapımcısından cevap geldi.

Karadayı dizisinde canlandırdığı “Savcı Turgut” karakteriyle fenomenleşen Yurdaer Okur, geçen perşembe Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Narkotik köpeğinin ünlü oyuncunun üzerinde 1 gr. Hintkeneviri ile yakaladığı açıklanmıştı. Dava sonuçlanana kadar adadan çıkışı yasaklanan oyuncu, cuma günü serbest kalır kalmaz Instagram'dan canlı yayın yapmış ve aynı akşam sahne aldığı “Yastık Adam” oyunundaki, rol arkadaşlarıyla video paylaşmıştı. Yurdaer Okur, sosyal medyadan dosta düşmana “Her şey yolunda” mesajı vermeye çalışırken oyuncunun yeni bir şok daha yaşadığı ve başrolünü oynadığı yeni dizisi ‘Seni Kimler Aldı’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı gündeme gelmişti.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Hintkeneviri ile yakalanan Yurdaer Okur'un adının ve görüntüsünün kısa süre içinde Fulya Zenginer, Yiğit Kirazcı ve Duygu Yetiş'le paylaştığı yeni dizisinin haberlerinden çıkarılması dikkat çekmişti. Yakında seyirciyle buluşacak dizinin yapımcısı Yaşar İrvül ise Yurdaer Okur'un ‘Seni Kimler Aldı’ dizisindeki işine son verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapımcı İrvül, Duymayan Kalmasın'a “Yurdaer Okur, dizimizin kadrosunda, işine devam ediyor ve cuma günü de sette olacak” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu fotoğraftan sonra kötü haberi öğrendi04 Nisan 2017 Salı 16:20
  • Meksika’da metroya ‘penisli koltuk’ konması tepki çekti04 Nisan 2017 Salı 16:07
  • Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra aynı projede04 Nisan 2017 Salı 11:28
  • Liderler kritik buluşmada ne yemek yedi?03 Nisan 2017 Pazartesi 13:26
  • Bob Dylan, 4 aydan sonra Nobel Ödülünü aldı02 Nisan 2017 Pazar 15:54
  • VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!02 Nisan 2017 Pazar 13:55
  • "Princess'i kurtarmak için bu son çaremizdi"02 Nisan 2017 Pazar 12:19
  • İşte Halit Akçatepe'nin son fotoğrafı...02 Nisan 2017 Pazar 11:26
  • KKTC'ye giriş yaparken tutuklanmıştı...02 Nisan 2017 Pazar 11:08
  • Pornhub'ın 1 Nisan şakası paniğe yol açtı01 Nisan 2017 Cumartesi 17:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti