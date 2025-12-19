  • BIST 11340.97
  • Altın 5977.382
  • Dolar 42.8069
  • Euro 50.2042
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

10 günlük bütçe maratonu bugün tamamlanıyor

» »
Cumhuriyet Meclisi’nde 10 gündür süren bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor.
10 günlük bütçe maratonu bugün tamamlanıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde 10 gündür süren bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında saat 15.15’te toplandı.

Genel Kurul’da bugün 64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı, 9 milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri görüşülerek.

Madde madde görüşülmesini ardından 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylanacak.

190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili 10 gündür süren görüşmelerde sağlıktan ekonomiye, tarımdan turizme, enerjiden eğitime, çalışma yaşamından çevreye, ulaştırmadan güvenliğe, iç ve dış politikadan Kıbrıs sorununa birçok başlıkta ve konuda saatler süreden konuşmalar yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” düzenlendi: Her zaman telefonunuzun ucundayım18 Aralık 2025 Perşembe 23:29
  • Mehmet Kale Kişi CTP'nn yeni Genel Sekreteri18 Aralık 2025 Perşembe 23:16
  • Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı18 Aralık 2025 Perşembe 18:33
  • Fidan: Kıbrıslı Türkleri izole etmeyi bırakın, kaliteli bir işbirliği başlatabiliriz18 Aralık 2025 Perşembe 18:01
  • Güney Kıbrıs’a 4 milyon 377 bin 114 turist geldi18 Aralık 2025 Perşembe 18:01
  • Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 200 bin euro bağış18 Aralık 2025 Perşembe 18:00
  • Sağlık Bakanlığı selden etkilenen belediyelerle toplantı düzenledi18 Aralık 2025 Perşembe 17:59
  • Sahte diploma davası: Zanlı F.Ü.’nün davası 8 Ocak’a ertelendi18 Aralık 2025 Perşembe 17:57
  • Sıla Usar İncirli: Yolsuzluk ayyuka çıktı, hükümetin kalması zarar18 Aralık 2025 Perşembe 11:44
  • Erhürman, DAÜ-SEN başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti18 Aralık 2025 Perşembe 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti