  • BIST 11341.9
  • Altın 5979.825
  • Dolar 42.8036
  • Euro 50.1948
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Sanat, Hafıza ve Gelecek Aynı Sergide

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Başbakan Ünal Üstel tarafından açılan 2025’in son sergisinde, 15 ödüllü akademisyen sanatçının 50 eserini bir araya getirerek sanatı, kurumsal hafızayı ve gelecek vizyonunu aynı çatı altında buluşturdu.
Sanat, Hafıza ve Gelecek Aynı Sergide

Yıl boyunca imza attığı sanatsal üretkenlikle pek çok eseri ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yılı güçlü ve anlamlı bir sergiyle tamamladı. 50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Başbakan Ünal Üstel tarafından GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 15 ödüllü akademisyen sanatçısı tarafından özel olarak hazırlanan sergide; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergide ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün ilk binasının temel atma törenine ait görüntüler de dijital ekranda sergilendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da yer aldığı görüntüler, üniversitenin kuruluşundan bugünlere uzanan yolculuğu gözler önüne serdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışında ise; Başbakan Ünal Üstel,  Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ile yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof DUX birer konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel: “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak; bilinçli, planlı ve kararlı bir çalışmanın sonucudur.”

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen her açılışın ayrı bir heyecan yarattığını belirterek başlayan Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimden bilime, sanattan kültüre uzanan çok yönlü çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda kararlılıkla temsil etmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün ulaştığı konuma kolay gelmediğinin altını çizen Başbakan Ünal Üstel, üniversitenin uluslararası düzeyde elde ettiği başarıların bir tesadüf olmadığını ifade etti. “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak; bilinçli, planlı ve kararlı bir çalışmanın sonucudur” ifadelerini kullanan Başbakan Ünal Üstel “Bu başarı aynı zamanda KKTC’nin gurur ve onur kaynağıdır” dedi.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de değinen Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu toprakları bugünlere taşıyan liderleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendi kimliğinden, kültüründen, sanatından ve sanatçısından vazgeçmeyen bir halkın mücadelesi sayesinde bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “2025, Yakın Doğu Üniversitesi için tarihi bir yıl oldu.”

Yılın son sergisindeki konuşmasına “2025 yılı, Yakın Doğu Üniversitesi için tarihi bir yıl oldu” ifadeleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimde, eğitimde, sanatta ve toplumsal katkıda kararlılıkla yürüdüğümüz yolun karşılığını, dünya ölçeğinde aldık. 2025’te Times Higher Education’ın tarafından dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterildik. Ardından 92 ülkeden üniversiteden üniversitelerin sıralandığı Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda 110’uncu sırada yer alarak interdisipliner çalışmaların, üniversitemizde ulaştığı olgunluğu göstermiş olduk. 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda, ise dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yerimizi aldık” dedi.

Elde edilen bu başarıların yalnızca akademik performansın bir sonucu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu sonuçlar; topluma dokunan, dünyayla konuşan ve evrensel değerler üreten bir üniversite olma irademizin bir yansımasıdır” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Bu sergi; yarınlara dair güzel dileklerimizi paylaşmak için de çok kıymetli bir buluşma.”

Serginin, GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılan ’nin ikinci sergi olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, müzenin, sanatseverlere benzersiz deneyimler sunacağının altını çizdi. Sanatın, yaşamın tekdüzeliğine anlamlı bir ara verdiğini vurgulayan Prof. Aygenç, “Sanat, bizi alışılmış olanın dışına çıkarır; düşünmeye, sorgulamaya ve sıra dışı deneyimlere davet eder” dedi.

Büyük sanatçıları etkileyici ve ilham verici kılanın, bitmeyen sorgulama ve anlam arayışı olduğunu belirten Prof. Aygenç, “Bir sanat eseri yaratmak, hakkında oluşabilecek tüm yargıları göze alarak kendinizden bir parçayı ortaya koymaktır. Bu süreç, başarısızlık korkusuna kapılmadan cesaretle üretmeye adım atmaktır. Sanatçı, son noktayı koyuncaya kadar eseriyle birlikte yaşar; onu yalnızca zihninde değil, iliklerine kadar hisseder” dedi.

Konuşmasının sonunda serginin taşıdığı simgesel anlamı da hatırlatan Prof. Aygenç, “Bu sergi, aynı zamanda yeni yılın beraberinde getireceği umutları ve fırsatları karşılamak, yarınlara dair güzel dileklerimizi paylaşmak için de çok kıymetli bir buluşma” ifadelerini kullandı.

Ai. Prof DUX: “2026 yılı; sanat ve yapay zekanın birlikte, daha yaratıcı ve daha cesur biçimde büyüdüğü bir yıl olsun.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıl boyunca kültür ve sanatı yalnızca tartışan değil, üreten ve paylaşan bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Ai. Prof. Dux, “Sanatı, akademik gücümüzle besleyerek topluma açtık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yıl boyunca kararlı ve istikrarlı bir sergi programı yürütüldüğünü belirten Ai. Prof. Dux, kısa süre önce kapılarını açan GÜNSEL Sanat Müzesi için ise “Bu mekan, sanatı kampüs sınırlarının ötesine taşıyarak kamusal yaşamla buluşturma hedefimizin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasını yeni yıla dair temennileriyle tamamlayan Ai. Prof. Dux, “Kampüsümüzün, teknolojinin hayal gücüne hizmet ettiği bir üretim alanı olmaya devam etmesini diliyorum. 2026 yılı; sanat ve yapay zekanın birlikte, daha yaratıcı ve daha cesur biçimde büyüdüğü bir yıl olsun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Eğitim Projesi Okuryazar Olmayan Annelerin Hayatını Değiştirecek07 Aralık 2025 Pazar 21:33
  • YDÜ Akademisyenlerine Londra’dan Küresel Savunuculuk Ödülü!04 Aralık 2025 Perşembe 19:12
  • Çocuk Hakları İçin Ortak Ses: Uzmanlar Yakın Doğu Üniversitesi'nde Buluştu01 Aralık 2025 Pazartesi 15:11
  • Çocuk Hakları İçin Ortak Ses: Uzmanlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluştu30 Kasım 2025 Pazar 12:45
  • Geleceğin Diş Hekimleri, Bilim ve Eğlenceyi Bir Arada Yaşadı!30 Kasım 2025 Pazar 12:08
  • İklim Krizinin Çok Boyutlu Etkileri Tartışıldı28 Kasım 2025 Cuma 17:05
  • AIDS Tedavisinde Yeni Umutlar: Alanın Uzmanları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluşacak!27 Kasım 2025 Perşembe 13:13
  • Şiddete Karşı Duran Kadınlardan Umudun Kadrajı!26 Kasım 2025 Çarşamba 21:32
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğretmenlere Armağan: “Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretmen Marşı” ilk kez seslendirildi!25 Kasım 2025 Salı 12:41
  • Türk Dünyası Sinemacıları İstanbul’da Buluştu09 Kasım 2025 Pazar 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti