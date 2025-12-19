Sanat, Hafıza ve Gelecek Aynı Sergide

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Başbakan Ünal Üstel tarafından açılan 2025’in son sergisinde, 15 ödüllü akademisyen sanatçının 50 eserini bir araya getirerek sanatı, kurumsal hafızayı ve gelecek vizyonunu aynı çatı altında buluşturdu.

Yıl boyunca imza attığı sanatsal üretkenlikle pek çok eseri ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yılı güçlü ve anlamlı bir sergiyle tamamladı. 50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Başbakan Ünal Üstel tarafından GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 15 ödüllü akademisyen sanatçısı tarafından özel olarak hazırlanan sergide; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergide ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün ilk binasının temel atma törenine ait görüntüler de dijital ekranda sergilendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da yer aldığı görüntüler, üniversitenin kuruluşundan bugünlere uzanan yolculuğu gözler önüne serdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışında ise; Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ile yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof DUX birer konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel: “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak; bilinçli, planlı ve kararlı bir çalışmanın sonucudur.”

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen her açılışın ayrı bir heyecan yarattığını belirterek başlayan Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimden bilime, sanattan kültüre uzanan çok yönlü çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda kararlılıkla temsil etmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün ulaştığı konuma kolay gelmediğinin altını çizen Başbakan Ünal Üstel, üniversitenin uluslararası düzeyde elde ettiği başarıların bir tesadüf olmadığını ifade etti. “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak; bilinçli, planlı ve kararlı bir çalışmanın sonucudur” ifadelerini kullanan Başbakan Ünal Üstel “Bu başarı aynı zamanda KKTC’nin gurur ve onur kaynağıdır” dedi.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de değinen Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu toprakları bugünlere taşıyan liderleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendi kimliğinden, kültüründen, sanatından ve sanatçısından vazgeçmeyen bir halkın mücadelesi sayesinde bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “2025, Yakın Doğu Üniversitesi için tarihi bir yıl oldu.”

Yılın son sergisindeki konuşmasına “2025 yılı, Yakın Doğu Üniversitesi için tarihi bir yıl oldu” ifadeleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimde, eğitimde, sanatta ve toplumsal katkıda kararlılıkla yürüdüğümüz yolun karşılığını, dünya ölçeğinde aldık. 2025’te Times Higher Education’ın tarafından dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterildik. Ardından 92 ülkeden üniversiteden üniversitelerin sıralandığı Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda 110’uncu sırada yer alarak interdisipliner çalışmaların, üniversitemizde ulaştığı olgunluğu göstermiş olduk. 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda, ise dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yerimizi aldık” dedi.

Elde edilen bu başarıların yalnızca akademik performansın bir sonucu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu sonuçlar; topluma dokunan, dünyayla konuşan ve evrensel değerler üreten bir üniversite olma irademizin bir yansımasıdır” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Bu sergi; yarınlara dair güzel dileklerimizi paylaşmak için de çok kıymetli bir buluşma.”

Serginin, GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılan ’nin ikinci sergi olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, müzenin, sanatseverlere benzersiz deneyimler sunacağının altını çizdi. Sanatın, yaşamın tekdüzeliğine anlamlı bir ara verdiğini vurgulayan Prof. Aygenç, “Sanat, bizi alışılmış olanın dışına çıkarır; düşünmeye, sorgulamaya ve sıra dışı deneyimlere davet eder” dedi.

Büyük sanatçıları etkileyici ve ilham verici kılanın, bitmeyen sorgulama ve anlam arayışı olduğunu belirten Prof. Aygenç, “Bir sanat eseri yaratmak, hakkında oluşabilecek tüm yargıları göze alarak kendinizden bir parçayı ortaya koymaktır. Bu süreç, başarısızlık korkusuna kapılmadan cesaretle üretmeye adım atmaktır. Sanatçı, son noktayı koyuncaya kadar eseriyle birlikte yaşar; onu yalnızca zihninde değil, iliklerine kadar hisseder” dedi.

Konuşmasının sonunda serginin taşıdığı simgesel anlamı da hatırlatan Prof. Aygenç, “Bu sergi, aynı zamanda yeni yılın beraberinde getireceği umutları ve fırsatları karşılamak, yarınlara dair güzel dileklerimizi paylaşmak için de çok kıymetli bir buluşma” ifadelerini kullandı.

Ai. Prof DUX: “2026 yılı; sanat ve yapay zekanın birlikte, daha yaratıcı ve daha cesur biçimde büyüdüğü bir yıl olsun.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıl boyunca kültür ve sanatı yalnızca tartışan değil, üreten ve paylaşan bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Ai. Prof. Dux, “Sanatı, akademik gücümüzle besleyerek topluma açtık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yıl boyunca kararlı ve istikrarlı bir sergi programı yürütüldüğünü belirten Ai. Prof. Dux, kısa süre önce kapılarını açan GÜNSEL Sanat Müzesi için ise “Bu mekan, sanatı kampüs sınırlarının ötesine taşıyarak kamusal yaşamla buluşturma hedefimizin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasını yeni yıla dair temennileriyle tamamlayan Ai. Prof. Dux, “Kampüsümüzün, teknolojinin hayal gücüne hizmet ettiği bir üretim alanı olmaya devam etmesini diliyorum. 2026 yılı; sanat ve yapay zekanın birlikte, daha yaratıcı ve daha cesur biçimde büyüdüğü bir yıl olsun” dedi.