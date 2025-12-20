Yarın şiddetli yağış bekleniyor

Ülkede yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirme ve analizlerde bölgede yarın akşam saatlerine kadar devam edecek gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yer yer 21-50 kg/m² şiddetinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.