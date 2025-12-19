  • BIST 11340.97
Alayköy-Metehan çevre yolunda yarın saat 10.00’da, bisiklet yarışı kapsamında, yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacak.
Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nun bir bölümü yarın bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak

Alayköy-Metehan çevre yolunda yarın saat 10.00’da, bisiklet yarışı kapsamında, yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet yarışı kapsamında, Alayköy-Metehan çevre yolunun, Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Genç Yapı Market Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

