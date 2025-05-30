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1 Haziran’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Alayköy-Metehan Yolu Trafiğe Kapanacak

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği yarış nedeniyle pazar sabahı bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak
1 Haziran’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Alayköy-Metehan Yolu Trafiğe Kapanacak

01 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ, SAAT 07.00 İLE 12.00 ARASINDA, KIBRIS TÜRK BİSİKLET FEDERASYONU TARAFINDAN LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU İLE ALAYKÖY-METEHAN ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE BİSİKLET YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

YARIŞ, ALAYKÖY-METEHAN ÇEVRE YOLUNDA BULUNAN SEVGİ ÇEMBERİ’NDEN BAŞLAYACAK. SPORCULAR, ÇEVRE YOLU VE LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDEN YILMAZKÖY ALT GEÇİDİNE KADAR PEDAL ÇEVİRECEK, ALT GEÇİTTEN DÖNEREK AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDEN SEVGİ ÇEMBERİ’NE GERİ DÖNECEKLER.

YARIŞ GÜZERGAHINDA BULUNAN TÜM KAVŞAK VE ÇEMBERLER, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK.

SÜRÜCÜLERDEN, BELİRTİLEN SAATLERDE YARIŞ ALANLARINDA YAVAŞ VE DİKKATLİ SEYRETMELERİ, TRAFİK İŞARET VE İŞARETÇİLERİNE UYMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. HEM SPORCULARIN HEM DE SÜRÜCÜLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLERE UYULMASI GEREKMEKTEDİR

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