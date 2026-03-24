Traktör kazasında iki kişi yaşamını yitirdi

Güvercinlik-Çayönü arasındaki ağıl yolunda, bugün meydana gelen traktör kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
Traktör kazasında iki kişi yaşamını yitirdi

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.30’da meydana gelen kazada, Süleyman Arcanlı (E-68) yönetimindeki AG 193 plakalı traktör, dere yatağını geçmekte olduğu sırada, sol arka tekerinin kayması sonucu yaklaşık iki metre derinlikteki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kazada, traktör sürücüsü Süleyman Arcanlı ile traktörde yolcu olarak bulunan Suzan Arcanlı (K-66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, bu yıl trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükseldi.

