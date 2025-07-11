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1 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntı

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Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerin birine, yerli ürünlerin ise üçünde limit üstü ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
1 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 4-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 28 numunenin 27’si temiz çıkarken, 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen REE Tic. Cahide Kılıç’a ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden de alınan 24 numunenin 21’i temiz çıkarken, 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 2 üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Serdarlı köyü sakini Turgay Çoban’a ait babutsa hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Mağusa sakini Mustafa Telli’ye ait golyandro ve Bostancı köyü sakini Durmuş Aydın’a ait Molehiya – (Parsel 1) ise  imha edildi.

 

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