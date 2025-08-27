1 milyona yakın maddi hasar... Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen kazada maddi hasara yol açan 26 yaşındaki E.N “Dikkatsiz Sürüş, Tehlikeli Sürüş ve sürat” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Erol Senova mahkemeye olguları aktardı.

Polis, kazanın 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.13 raddelerinde meydana geldiğini söyledi. Polis,Lefkoşa'da Necmettin Erbakan Caddesi boyunca MN 136 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde seyreden zanlının Dima Süpermarket önlerine geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden bir aracı aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde solundan geçtiği sırada yoldan çıktığını söyledi.

Polis, zanlının yönetimindeki araçla bir eve ait siyah renk çöp bidonuna ve sürgülü demir kapıya, yolun solunda bulunan Kıb-Tek 'e ait aydınlatma direğine çarptığını açıkladı.

Polis, çarpmadan sonra duramayıp yoluna devam zanlının bir dükkana ait otomatik kepenklere çarpıp durduğunu açıkladı. Polis, kazanın ardından zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, kazada MN 136 plakalı araca 100.000 TL, boş dükkana 800,000 TL, 57 nolu eve ait siyah renk çöp bidonuna ve sürgülü demir kapıya 25,000 TL, Kıb-Tek 'e ait aydınlatma direğine ise 30,000 TL tahmini hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının tedavisinin bitmesinin ardından mahkemeye getirildiğini belirtti. Zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Avcı’nın da 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.