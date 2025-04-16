10. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu tamamlandı

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun organizasyonuyla düzenlenen 10. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu, 10-15 Nisan 2025 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in, proje sorumluluğunu Vedia Okutan Gaydeler’in üstlendiği sempozyumda, arkeolojik sunumlar, deneysel çalışmalar ve arkaik dönem eserlerinden ilham alan sanatçı yorumları sanatseverlerle buluştu. Toplam 12 sanatçının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kültürel mirasın sanat yoluyla yeniden yorumlanmasına olanak sundu.

KÜLTÜRLE DOLU BİR HAFTA GERİDE KALDI

Sempozyum kapsamında 12 Nisan’da açılan “Arkaik Yansımalar” karma sergisi ve 13 Nisan’da Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirilen “Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni” büyük ilgi gördü. Etkinlikler, hem yerel halk hem de sanat camiası tarafından yoğun katılımla izlendi.

KATILIMCI SANATÇILAR:

Kaan Canduran, Fahimeh Haydari, Kevin Safari, Evrim Ergün, Eser Keçeci Malyalı, Raif Dimililer, Soner Pilge, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Sinem Akın Kılınç, Vedia Okutan Gaydeler ve Ayhatun Ateşin.

KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİ PEKİŞTİRİLDİ

2014 yılında Akdeniz köyünde başlayan ve “Tarih Yeniden Canlanıyor” ile “Alashia Yeniden Doğuyor” sloganlarıyla süregelen sempozyum dizisinin bu yılki ayağı da kültürel mirasın korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık oluşturdu.

Çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarıyla, kültürel miras bilinci genç kuşaklara aktarılırken; geçmişe saygı duyan, geleceğe umutla bakan bireylerin yetişmesine katkı sağlandı.

ATASER: SEMPOZYUM, BÖLGE TURİZMİNE VE KÜLTÜREL YAŞAMA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, yaptığı açıklamada, “Tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmak bizim doğal görevimizdir. Akdeniz Açık Hava Müzesi’nin çevresini tarihsel bir merkez haline getirerek kentle bütünleştirmeye devam edeceğiz. Sempozyum, bölge turizmine ve kültürel yaşama önemli katkılar sundu” dedi.

ATEŞİN: SANATA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR

Küratör Ayhatun Ateşin de sempozyuma ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Ateşin, “Bu sempozyumla, geçmişle bağ kurarak geleceği daha sağlam inşa edebileceğimizin bir kez daha altını çizdik. Kültürel mirasın korunması için sanata her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Sempozyum; sanat, tarih ve kültür ekseninde örnek bir buluşmaya ev sahipliği yaparak başarıyla tamamlandı.

“ARKAİK YANSIMALAR II” SERGİSİ, AKDENİZ AYRELLİ FESTİVALİ BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

“Arkaik Yansımalar II” başlıklı sergi, Akdeniz Ayrelli Festivali süresince 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Bölgenin kültürü ve halkını odağına alan sergi, izleyicilere tarih, doğa ve toplumsal belleğin kesişiminde zengin bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

Festival kapsamında düzenlenen sempozyumda üretilen eserler, Akdeniz Açık Hava Müzesi’ne eklenerek müzenin sanatsal çeşitliliğini ve görsel etkisini artıracak. Bu katkı, müzenin hem kültürel mirasa hem de çağdaş sanata ev sahipliği yapma vizyonunu güçlendirecek.

Sanatla iç içe, doğayla uyumlu bir atmosferde gerçekleşecek bu etkinlik, ziyaretçileri Akdeniz’in çok katmanlı kültürel dokusunu yeniden keşfetmeye davet ediyor.