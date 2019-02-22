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112 Acil Servis Eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

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KKTC genelinde bulunan 16 istasyonda 112 Acil Ambulans Servisi’nde hizmet veren hemşire ve paramediklere uzmanlar tarafından 112 Acil Servis eğitimleri verildi.
112 Acil Servis Eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

KKTC genelinde bulunan 16 istasyonda 112 Acil Ambulans Servisi’nde hizmet veren hemşire ve paramediklere uzmanlar tarafından 112 Acil Servis eğitimleri verildi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitimin birinci basamağı olan, 112 Temel Modül Eğitimi’ni tamamlayanlar Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Diyabet Merkezi’nde gerçekleşen törende sertifikalarını aldılar.

Toplamda 130 kişinin sertifika aldığı eğitimler, 112 Temel Modül Eğitimi, Erişkin İleri Yaşam Desteği Modül Eğitimi, Çocuk İleri Yaşam Desteği Modül Eğitimi, Travma veResüsitasyon Modül Eğitimiolmak üzere toplam 4 farklı bölümden oluşuyor.
112 Sorumlu Hekimi ve Eğitim Sorumlusu Dr. Naciye Nami, 112 acil servis eğitim ekiplerinin kurulduğunu, Türkiye’de ve dünyada uygulanan 112 acil eğitimlerinin ülkemizde de uygulanmaya başlandığını belirtti.

Nami, eğitimsürecinde tamamen gönüllülük esasıyla UzmanHemşire Aziz Aşık, Uzman Hemşire Dağhan Aykaç, Eğitmen Paramedik Neşe Genç ve Eğitmen Paramedik Mehmet Ali Özal ile bu eğitimleri verdiklerini, her ay bu eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi’nde gerçekleşen sertifika törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan katıldı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan, 112 Acil servisinin önemine işaret ederek eğitime katkı koyan tüm ekibe teşekkür etti.

Ümiter, 112 Acil Servisinde özveri ile çalışan bir ekip olduğunu, 112 ağının daha fazla kurumsallaşmasının önem arz ettiğini vurguladı.
Örs, hayatın her aşamasının eğitimden oluştuğunu, katkı koyan uzmanlar ve eğitimi alan herkesi gönülden tebrik ettiğini söyledi.

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