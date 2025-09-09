12 Eylül’e kadar ülke genelinde sular kesik

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından geçtiğimiz günlerde verilmiş olan bilgiye göre, 8 Ağustos’ta ülke genelini etkileyen elektrik arızası ve kesintisi sonucu Su Temin Projesini etkileyen 13 arıza oluşmuş, arızaların 12’si su kesintisi yapılmadan giderilmiş, ancak son arızanın giderilmesi için su kesintisi yapılmasının gerektiği ifade edilmişti.

Bu nedenle Geçitköy Terfi Merkezinde arıza giderme çalışması yürütüleceğinden bugünden itibaren 12 Eylül’e kadar ülke geneline su verilemeyeceği kaydedildi.

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar, su ihtiyacının yerel kaynaklarından karşılanacağı, bu süreçte suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması tavsiye edildi.