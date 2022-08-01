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14.00-16.00 saatlerinde dışarıda çalışmak yasak!

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Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, bugünden itibaren 14.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmanın yasak olduğunu duyurdu.
14.00-16.00 saatlerinde dışarıda çalışmak yasak!

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, bugünden itibaren 14.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmanın yasak olduğunu duyurdu. Ancak Bakan da biliyor ki, lafta belirtilen bu yasağa hiç kimse uymayacak. Denetim yoksa yasak da yok. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 40’dereceyi bulacağını belirterek sarı alarm verdi. Uyarıya göre, sıcaklıklar iç kesimlerde 40 derece, yüksek dağlarda 33 dereceye ulaşacak. Açıklamada, özellikle 11:00-17:00 saatleri arasında önlem alınması şiddetle tavsiye edildi.

Öte yandan, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ise bugün yaptığı açıklamada Ağustos ayı boyunca  14.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmanın yasak olduğunu duyurdu.

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