Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma süreçlerinin belli olduğunu belirterek, aralık ayı hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle birlikte asgari ücret masasının toplanması için çağrının yapılacağını belirtti.
- “14 sektörde asgari ücret farklı olacak”
Gardiyanoğlu “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Gerekli çağrı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Sektörel bazda asgari ücret çalışmalarını sürdürdüklerine de dikkat çeken Gardiyanoğlu, “14 sektör belirledik. Çalışmamızı önümüzdeki aylar içinde Bakanlar Kurulu’na sunacağım.” dedi.
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