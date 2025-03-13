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14 yaşındaki çocuk çok katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

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Limasol’daki çok katlı bir binadan düşen çocuğun, hayatını kaybettiği belirtildi.
14 yaşındaki çocuk çok katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

Haravgi gazetesi, yabancı uyruklu olan 14 yaşındaki çocuğun, dün akşam, Limasol’a bağlı Neapolis bölgesindeki çok katlı bir binadan düştüğünü yazdı.

Bahse konu çocuğun babasının yurt dışında bulunduğunu kaydeden gazete, polisin, çocuğun düşme nedenlerini araştırmak için aile ile sürekli iletişim halinde olduğunu da belirtti.

Habere göre yüksekten düşerek hayatını kaybeden çocuğa otopsi de yapılırken polisin olaya ilişkin tüm ihtimalleri açık tuttuğu belirtildi.  

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