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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

15 KASIM 1983

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Arif Alasya

‘’FEDERE DEVLET'DEN VAZGEÇİP KKTC'Yİ NEDEN KURDUK?ANLAYANLAR ANLAMAYANLARA ANLATSIN.’’

Diye sosyal medyada bir paylaşım yaptım.Birçok arkadaş yorum yaptı.

Bir bakış açısı milliyetçi söylemlere cevap ermeye çalıştı.Rumların çözüm istemediğinden olduğunu iddia etti.

Bir kısım ise Ferdere Devlet anayasısında sona eren yeniden seçilme hakkının önünü açmak olduğunu yazdı.

Ben sizlere daha önemli bir yorumda bulunmak isterim.Bu nedenle önce Başkanlık adaylığı için iki anayasa maddesine bir bakalım.

KTFD Anayasası:

Devlet Başkanı

          Madde 79

          (1)    Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı , beş yıl için  genel oyla seçilir. Devlet Başkanı seçiminde  aday olacak kişilerde , milletvekili adayları için saptanan seçilme niteliklerine ek olarak  otuz beş yaşını  doldurmuş olam koşulu aranır.

          (2)    Bir kimse , arka arkaya ancak iki defa  Devlet Başkanı seçilebilir.

          (3)    Devlet  Başaknı ,resmi görevleri dışında hiçbir iş yapamaz ;Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi  bir yükleme işini , doğrudan doğruya  veya dolaylı olarak  kabul edemez

          (4)Devlet Başkanınınödenekleri yasa ile düzenlenir.

KKTC Anayasası:

Cumhurbaşkanı

Madde 99  

(1)    Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adaylarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:        

(a)    Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak;

(b)    Yüksek öğrenim yapmış olmak;

(c)    Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak;

(ç)    Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; ve

(d)    En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak.

(2)    Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekir.  Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenir.  Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

(3)    Cumhurbaşkanı, resmi görevleri dışında hiçbir iş yapamaz;  Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.

(4)    Cumhurbaşkanının maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.

Görüldüğü gibi 1981’de tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kndisine rakip olan Rahmetli Ziya Rızkı’nın yeniden aday olabilmesinin önünü ‘’Yüksek öürenim yapmak’’maddesi ile kapatmak olmuş ve KTFD Anayasasındaki ‘’ Bir kimse , arka arkaya ancak iki defa  Devlet Başkanı seçilebilir.’’maddesini kaldırıp yeniden aday olmak.

Bence bu yeterli bir değişiklik sebebi değildir.Kendisinin ömür boyu seçilmesinin önü bu KKTC Anayasası ile açılmış ancak uğruna sdavaş verdiğini iddia ettiği Kıbrıs’lının adadaki varlığının sonunu hazırlamıştır.

Bu gün KKTC’yi yönetemekteki en büyük sıkıntımız KKTC’Anayasassının KTFD’de olmayan Geçici 10.uncu maddesinin bu Anayasaya yazılmasıdır.

Aradan geçen 35 yıl görüldü ki bu geçici maddenin değiştirilmesi veya kaldırılması teklif bile edilemez.KKTC Anayasası düntanın en zor anayasasıdır.Türkiye’de bile üçte iki çoğunluğuna dayandırılan değişim KKTC Anayasasında virgülünü bie değişecek olsanız halk oylamasına gitme gerekliliğini getirmiştir.

İşte değişimini bile öneremediğimiz ve kaldıramadığımız bu madde nedeniyle KKTC’de hiçbir zaman sivil otoritenin olamamıştır ve olamayacaktır.Bütün yetkiler GKKomutanlığına bağlanmış ve o da hiçbir zaman Kıbrıslı Türk olamamaktadır.Gkkomutanlığı da TC Genel Kurmaylığına bağlıdır.

Bilmeyenler için Geçici 10.cu maddeyi yazayım.

          Savunma ve İşbirliği

          Geçici Madde 10

          Kıbrıs Türk halkının savunması ve iç güvenliği ile milletlerarası durum gerektirdiği sürece bu Anayasanın 117. maddesinde yer alan kurallar yürürlüğe girmez.  Anayasa yürürlüğe girdiği tarihte dış ve iç güvenliğin sağlanmasında kullanılan bütün kuvvetlerle, bunlara ilişkin olarak uygulamada olan usul ve hükümlerin ve bu konularda kabul edilmiş ve edilecek işbirliği esaslarının uygulanmasına devam olunur.

          Yurt Savunması ve Silahlı Kuvvetlerin Kuruluşu

Madde 117

(1)    Yurt savunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince sağlanır.

(2)    Yurdun güvenliğinin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Cumhuriyet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

(3)    Silahlı Kuvvetler Komutanı, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı adına yerine getirir.

(4)    Silahlı Kuvvetler Komutanı, Savunma Bakanının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı izlerine, Cumhurbaşkanınca atanır.

(5)    Savunma Bakanlığına bağlı silahlı kuvvetlerin ve bağlı komutanlıkların kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenir.

Evet bu iki maddeyi birlikte okursanız Egemenliğin bizde olmadığını gayet net anlarsınız.Hiç bir zaman GG Komutanı,Sivil Savunma komutanı,Merkez Bankası Müdürü Kıbrıslı Türk olamaz.

İşte KTFD yerine KKTC ilan edilirken aslında R.R.Denktaş’ın ömür boyu seçilme hakkı küçük bir balık olarak bizlerin önüne sürülürken Geçici 10.ncu madde ile egemenliğimiz TC’ye devredilmiştir.

Bu durumun vebali o zaman kurucu mecliste olan ve bu !0.ncu maddeyi hafife alma yanılgısına düşen vekillerindir.Nasılsa geçici maddedir kaldırılabilir düşüncesi bizi bu günkü duruma düşürmüştür.

Artık ‘’Besleme’’da dahil her türlü aşağılanmaya mustahakız.

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