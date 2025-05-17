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1839 araç sürücüsü kontrol edildi

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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1839 araç sürücüsü kontrol edildi.
1839 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1839 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 299 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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