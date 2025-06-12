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185 Promil Alkollü Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti!

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda alkollü sürücünün çarptığı çember bordür taşları ve trafik levhası zarar gördü. Sürücü tutuklandı.
185 Promil Alkollü Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti!

11 Haziran 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 35 yaşındaki Şahin Karabıyık, 185 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MK 845 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrederken Mevlevi Çemberi’ne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, çemberin bordür taşlarına ve trafik levhasına çarptı. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Alkollü araç kullanarak kaza yapan Şahin Karabıyık, polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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