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2.5 milyon TL’lik altını Kuzey’e taşıdı, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı

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Pars ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan A.M.C mahkemeye çıkarıldı.
2.5 milyon TL’lik altını Kuzey’e taşıdı, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı

Polis memuru Süleyman Manaş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden zanlının kendisini Daniel Preda olarak tanıttığını, 2 adet yuvarlak 24 ayar 62 gram ağırlığında altını 177.581 TL karşılığında sattığını söyledi.

Polis, zanlının 11.01.2025 tarihinde ise 12 adet yuvarlak ve kare şekilde olan 24 ayar 461 gram ağırlığındaki altını 1.323.070 TL karşılığında sattığını açıkladı. Polis, zanlının 18.01.2025 tarihinde de 14 adet 24 ayar yuvarlak şekilde olan altınları 1.000.000 TL karşılığı satıp Metehan kara giriş kapısından geçirerek Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, 6 adet küçük yuvarlak, 8 adet büyük yuvarlak, 22 ayar altın 6 adet dikdörtgen, 5 adet yuvarlak üzerinde İngiltere kraliçesinin resmi olan 24 ayar altınların tutanak karşılığı emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının 22.05.2025 tarihinde Metehan kara giriş kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçtiği esnada derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanında altınları 2 sene önce Romanya'dan aldığını, satmak için Güney’den Kuzey’e getirdiğini ve suç olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Romanya vatandaşı olup, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini belirterek davalarında hazır bulunması için cezaevine gönderilmesine talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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