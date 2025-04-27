2 bin 196 sürücü kontrol edildi

Trafik Ekipleri tarafından 19 Nisan tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 196 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı 329 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 27 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçlar arasında, yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanan 185 sürücü, emniyet kemeri takmadan araç kullanan 20 sürücü, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan 19 sürücü yer aldı. Alkollü içki tesiri altında araç kullanan 17 sürücü de rapor edildi. Diğer suçlar arasında trafik levha ve işaretlerine uymamak, sigortasız araç kullanmak, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak gibi ihlaller de bulunuyor. Ayrıca, bazı sürücüler trafik ışıklarına uymamak, polisin dur emrine uymamak gibi sebeplerle yasal işlem başlatıldı. 67 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.