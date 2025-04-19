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2 bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi: 40 araç trafikten men, 3 tutuklu

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Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi; 40 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.
2 bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi: 40 araç trafikten men, 3 tutuklu

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 327 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 9’u trafik levha işaretlerine uymamak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 100’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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