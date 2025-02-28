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2 yılda 13 Bin Yeni KKTC vatandaşı!

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2 yılda 13 Bin Yeni KKTC vatandaşı!
2 yılda 13 Bin Yeni KKTC vatandaşı!

Bağımsız Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son iki buçuk yılda yaklaşık 13 bin kişiye KKTC vatandaşlığı verildiğini iddia etti. Baybars, söz konusu verileri Kıbrıs Postası TV'de Ulaş Barış’ın sunduğu televizyon programında paylaştı.

"Son İki Yılda Hızlı Vatandaşlık Verildi"

Baybars, vatandaşlıkların verilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, son yıllarda vatandaşlık verilme hızında dikkate değer bir artış yaşandığını savundu. Daha önce İçişleri Bakanı olarak görev yapmış bir isim olarak bu süreçleri yakından takip ettiğini belirten Baybars, özellikle seçim süreçlerine yakın dönemlerde vatandaşlık dağıtımının hızlandığını öne sürdü.

"Vatandaşlık Politikaları Şeffaf Olmalı"

Baybars, vatandaşlık verilmesinin belirli kriterlere dayanması gerektiğini ifade ederek, hükümetin bu süreçleri kamuoyuna daha şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiğini söyledi. Meclis’te de bu konuda birçok kez soru yönelttiklerini belirten Baybars, net yanıtlar alamadıklarını dile getirdi.

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