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20 Temmuz Fen Lisesi Cimnastik Kız Takımı üçüncülük kupasını aldı

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20 Temmuz Fen Lisesi Cimnastik Kız Takımı, “Türkiye Liselerarası Artistik Cimnastik Yarışması”nda üçüncülük kupasını aldı.
20 Temmuz Fen Lisesi Cimnastik Kız Takımı üçüncülük kupasını aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Liseler Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan 20 Temmuz Fen Lisesi takımımızdan büyük başarı geldi.

Antrenörleri Beden Eğitimi öğretmeni Onay Kafadar eşliğinde yarışan 20 Temmuz Fen Lisesi sporcuları Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Türkiye üçüncüsü oldu.

Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, 31,67 puan toplayarak 20 Temmuz Fen Lisesi’nin Türkiye üçüncüsü olmasını sağladı.

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