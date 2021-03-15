2015 SONRASI VE AKINCI.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın 11 Şubat belgesi ile yeniden çözüm umudunun yükselmesine neden olmuş ve Akıncı seçimleri Annan planına yakın bir oy oranı ile kazanmıştır.

Akıncı seçildikten sonra çok çok hızlı bir şekilde 11 Şubat belgesinin görüşülmesine başlanmış ve çok öok ciddi ilerleme kaydedilerek adım adın çözüme yol alınmıştır.

Bu sürç içerisinde Türkiye bu sürece müdahale etmeyerek sadece adadaki varlığı nedeniyle Akdeniz’deki haklarını söylem haline getirmiş UBP zamanında hazırlanan kıta sahanlığı sözleşmesi ile Akdeniz’e arama gemileri göndermeye başlamıştır.

Görüşme sürecinde sona yaklaşıldığı dönemde yani Toprak ve Garantiler konusu gündeme geldiği zamanlarda hem Türkiye hem de Anastasiyadis yan çizmeye başlamıştır.

Anastasiyadis daha önce kabullendiği eşitliğe karşı çıkarken Türkiye da özellikle garantiler ve toprak konusunda yan çizmeye başlamıştır.

Masada bu gün 5+1 olarak bahsedilen altılı Crans Montana öncesi artık bölünmüştür.

Çözüm isteyenler: BM Genel sekreteri + Akıncı

Çözüm istemeyenler: Türkiye ve Anastasiyadis

Yunanistan Anastasiyadis ne derse odur, İngiltere bana dokunmayan bin yaşasın.

Crans Montanadaki görüşmeler Akıncı ve BM Genel sekreterin zorlaması ile gerçekleşen görüşmelerdir.

Crans Montana’da esnek davranan Türkiye olmuş ama Anastasiyadis görüşmeleri sonlandırmayarak toplantıyı terk etmiştir.

Bu toplantı sonrası federasyon yerine iki devletli çözüm Türkiye tarafından dillendirilmeye başlamış ve bu konuda baskı Akıncı üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Akıncı BM Genel sekreteri ile birlikte hareket ederek çözümü zorladığı her hareketinde Türkiye ile ayrılığa düşmüştür.

Bu konuda son nokta Kasım 2019’da Berlin’de yapılan 3’lü görüşmese konmuştur. Mutabakat belgesi imzalamak için gidilen Berlin’de maalesef bu belge imzalanmamış ve Genel Sekreterin bir açıklaması ile sonlanmıştır

Açıklamada ‘’Tarafların 11 Şubat beldesinde Garantörlerin konusu hariç tüm konularda ve BM’nin Kıbrıs konusundaki tüm kararlarını kabul ettiklerini kalan iki konunu Garantörlerin konusu olduğunu onların da Gutteres belgesindeki konularda uzlaşması halinde 5+1 konferansını toplayacağını’’açıklamıştır.

Bu toplantı sonrası TC.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ‘’Bizim için Kıbrıs konusu ikinci plandadır.Önceliğimiz Türkiye’nin Akdeniz’deki hakladır’’Açıklaması yapmıştır..

Bundan sonraki yazım bu açıklama sonrası gelişmeler ve gelinen nokta olacaktır.