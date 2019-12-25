2020’de çifte seçime doğru…

Evet, yanlış okumadınız…

2020’de çifte seçim olma olasılığı çok yüksek! Biraz anlatmaya çalışalım.

Bir kere 2020 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Herkesler burada aday gibi duruyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ilk resmi aday.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı köy köy “Hedef Cumhurbaşkanlığı” sloganı ile geziyor…

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar artık aday gibi.

HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay gözlerini kırpmaktan neredeyse yoruldu…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kararlı, toplumun isteklerini topluyor.

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş %65 halen aday olabilir.

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Hal bu iken ve de hükümetin bozulacağı dedikoduları arşa çıkmış iken 2020 içerisinde ikinci bir seçim kaçınılmaz görünüyor.

Hükümetin bozulacağı o kadar birçok konuşuluyor ki geriye ne zaman bozulacağı sorusu kalıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce mi sonra mı?

UBP-DP-YDP hazır mı değil mi?

26 sayısı sıkıntısı var ama bu 3’lü hükümetin kurulacağı da çokça konuşuluyor.

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Şimdi çokça olasılıkları konuşmaya başlayabiliriz bu durum tespitinden sonra. 3 adayın ismi 2. Tur için konuşuyor. Hatta Ersin Tatar’ın ismi eğer UBP oylarını mobilize edebilirse kesin gibi de konuşuyor. Diğer iki isim ise Akıncı ve Erhürman. Şimdilik seçimin bu 3 isim arasında geçeceği konuşulmaya devam ediyor. Kimse Erhürman ile birlikte 2. Tura kalmak istemiyor zira yapılan kamu oyu yoklamalarında en az KESİNLİKLE OY VERMEM denen kişi yani, yanisi şu anketlere göre “her kesimden oy alabilme olasılığı” en yüksek olan aday.

Şimdi seçimi Başbakan Tatar’ın kazandığını düşünelim bir an için. Meclisten 1 vekil eksilecek. 1 Vekil için ülke geneli seçim yapılacağından bunun genel seçimden bir farkı olmayacağından partiler erken seçimi isteyeceklerdir.

Keza ayni durum Tufan Erhürman’ın kazanması halinde de geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçimi kazanması halinde ise hükümet oluşturan partiler içerisinde çıkacak karışıklık ülkeyi önce hükümet değişikliğine sonrasında ise erken seçime götürmeye yine aday.

Bekirpaşa Lisesi “Kariyer Gününe” yoğun ilgi

Bekirpaşa Lisesi Rehberlik Servisi tarafından kariyer günü etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin de davetli olduğu etkinlikte 43 farklı meslek mensubu bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlikte davetli olarak öncelikle Bekirpaşa Lisesi mezunlarına yer verilmiş ve mezunlara özel olarak Bekirpaşa Lisesi Kimler Geldi Kimler Geçti isimli pano düzenlenmiştir. Panoda öğrencilik fotoğrafları ile karşılaşan meslek mensupları okul yıllarındaki anılarını bir kez daha tazelediler.

Lüksemburg’da asgari ücret 2 bin 71 Euro

2019 verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı. 27 ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye’nin22’nci sırada yer aldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, asgari ücret ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl asgari ücret ile alakalı basına 15 bin 412 haber yansıdığı tespit edildi. Asgari ücret ile alakalı haber çıkışlarının en çok yılbaşlarında ve yılsonlarında olduğu görülürken, son 1 aydır medyanın da en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldığı görüldü. Asgari ücret pazarlıkları hali hazırda devam ederken, Türkiye’nin yılsonlarındaki en önemli gündem maddesi ise asgari ücrete yapılacak olan zam başlığı oldu. Son yıllarda ekonomide yaşanan daralma ve döviz kurundaki dalgalanmaya karşın Türkiye’deki brüt asgari ücret, Euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı.

TÜRKİYE SONDAN ALTINCI OLDU

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Böylelikle Lüksemburg’daki brüt asgari ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı. İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye’nin sondan 6’ncı sırada yer alması dikkat çekti. Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi. Arnavutluk’u, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308) ve Karadağ (331) izledi.

Lefkoşa Mağusa halen yolu bariyersiz!

Lefkoşa Gazimağusa yolunda halen şeritler arasında bariyer yok. Dün sabah yine bir kaza haberi ile karşılaştık. Yine gencecik bir kişi yaşanan kazadan aramızdan ayrıldı. Yine karşı şeride geçme vakası yaşandı. Bu karşı şeride geçme vakası defalarcadır oluyor. Hiçbir kabahati olmayan insanlar yaşamını kaybediyor. Bu artık son olsun diyoruz. Yetkililer bir an önce bu yola bir çare bulmalı. Adım adım belli bir plan çerçevesinde bu işe son verilmeli.