2024 Yılı Kan Bağış Raporu

Kıbrıs Türk Kızılay, 2017 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle yürütmekte olduğu Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi kapsamında insani yardım alanında önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir.



53 Bin Ünite Kan, Binlerce Hayat!



Proje kapsamında 7 yılı aşkın bir sürede, ülke çapında gerçekleştirdiğimiz 2.102 kan bağışı organizasyonu ile toplamda 53.513 ünite kan temin edilerek, binlerce hayatın yaşama yeniden tutunması sağlanmıştır.



2024 Yılında 240 Kan Bağışı Organizasyonu



2024 yılında ise ülke genelinde 240 kan bağışı organizasyonu düzenlenmiş ve toplamda 5.193 ünite kan bağışı kabul edilmiştir.



Sivil Bağışlarda Rekor Artış!



Sivil bağışçıların oranı 2024 yılında %59’a ulaşarak kayda değer bir artış göstermiştir. Bu sonuç, Kıbrıs Türk Kızılay’ın toplumsal farkındalık çalışmaları ve eğitim programlarının olumlu etkisini ortaya koymaktadır.



Kadın Bağışçılarda Dikkat Çeken Artış



Yine geçtiğimiz yıl kadınların kan bağışına katılım oranı bir önceki yıla göre %121 oranında bir artış göstererek toplam bağışların %10’unu oluşturmuştur. Bu gelişme, kadın bağışçıların sürece katılımının teşvik edilmesi yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Düzenli Bağış Oranı %82’ye Ulaştı!



Düzenli bağışçı oranının %82’ye ulaşması ise toplumsal dayanışmanın güçlendiğini ve kan bağışının bir alışkanlık haline gelmeye başladığı sonucunu ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk Kızılay, bu başarıyı daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.









Her Yıl Yüzlerce İnsan Yeniden Yaşama Tutunuyor

Kıbrıs Türk Kızılay’ına yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışlarıyla her yıl yüzlerce insan yeniden yaşama tutunuyor. Kan bağışları, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere; diyaliz tedavisinde, ameliyatlarda, yaralanmalarda, iç kanamalarda, doğumlarda ve organ nakillerinde hayat kurtarıyor.

Bize Ulaşın!

Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabilir, kan bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sitemizi ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.



Kıbrıs Türk Kızılay

