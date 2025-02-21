2025-2027 Orta Vadeli Program ve Dördüncü Kalkınma Planı Resmi Gazete’de

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2025-2027 Orta Vadeli Program Taslağı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Orta Vadeli Program, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (2025-2029), “İstikrarlı ve güçlü büyüyen, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırıldığı, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ile nitelikli ve sağlıklı insan, güçlü toplum yaratmaya odaklanan ve uluslararası iş birliği artırılmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)” vizyonuyla uyumlu bir şekilde hazırlandı.

Program, politik, teknolojik ve sosyoekonomik gelişmelerin oluşturabileceği risk ve tehditler dikkate alınarak, önlem alıcı, yaratabileceği fırsatlar tespit edilerek, teşvik edici olma özelliği taşıyor. Program ayrıca, koyduğu hedefler ve ulusal politika önerileri ile Kalkınma Planı’nın orta ve uzun süreli hedeflerinin gelişmesine katkı sağlayarak yol gösterecek.

-Hedef refah seviyesinin artırılması

Orta Vadeli Programda, tüm kesimleri kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi tesis edecek şekilde makroekonomik politika önceliklerini ortaya koymak, istikrarlı, sürdürülebilir, rekabet edebilir politikalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesini artırmak hedefleniyor.

Program, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması, dış ticaretin gelişmesi, yabancı yatırımların ülkeye gelmesi, kamu harcamalarının kontrolü, gelir dağılımının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, işsizliğin azaltılması, ekonomik yapının güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması, dış şoklara karşı dayanıklılığının artırılması, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları ile istişare içerisinde hazırlandı.

Program döneminde, 2025-2027 Orta Vadeli Mali Plana paralel olarak kamu kesiminin borçlanması ve harcamaların kontrol altında tutularak, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi de hedefleniyor.

-Ortalama yüzde 6 ekonomik büyüme öngörüsü

Ekonomik büyüme üç yıllık program döneminde, 2025 yılında yüzde 5, 2026 yılında yüzde 6, 2027 yılında yüzde 7 olmak üzere ortalama yüzde 6 olarak olarak öngörüldü.

-Dördüncü Kalkınma Planı Stratejisi, Amaçları ve Makro Hedefleri Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu ayrıca, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, “Dördüncü Kalkınma Planı (2025-2029) Stratejisi, Amaçları ve Makro Hedefleri”ni de onayladı. . Karar, Resmi Gazete’de yayınladı.

Plan, “İstikrarlı ve Güçlü Büyüme”, “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretim Kapasitesinin Artırılması”, “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre”, “Güçlü Toplum İçin Nitelikli ve Sağlıklı İnsan” ve “Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği” olmak üzere beş ana eksenden oluşuyor.

“İstikrarlı ve Güçlü Büyüme” ekseni altında ekonomide para, maliye, enflasyon, ödemeler dengesi, finans, sosyal güvenlik, kamu işletmeciliği ve istatistik altyapısının geliştirilmesi politikaları ile bu politikaları güçlendirecek makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve, politika ve hedeflere yer verildi.

“Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretim Kapasitesinin Artırılması” ekseni altında, başta öncelikli sektörler ile öncelikli gelişme alanları olmak üzere turizm, yükseköğrenim, sanayi, ticaret, tarım, sektörel politikalar ve üretimde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesiyle ekonomide rekabetçi bir anlayışla verimlilik artışı sağlanarak, toplumsal refah artışına katkı sağlayacak politikalar yer aldı.

“Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında, yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması önceliğinde, çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik politikalara yer verildi.

“Güçlü Toplum İçin Nitelikli ve Sağlıklı İnsan” ekseni altında, kapsayıcı büyüme yaklaşımı çerçevesinde eğitim, sağlık, spor, kadın ve çocuk, yaşlı nüfus, gençlik, sosyal hizmetler, kültür ve sanatın geliştirilmesi, istihdam ve çalışma hayatının güçlendirilmesi ve sosyal refahı toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan politikalar yer aldı.

“Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği” ekseni altında ise, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatıyla ekonomik ilişkiler, uluslararası örgütler ile ilişkiler ve yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin artırılmasına yönelik politikalar ele alındı.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında amaç, vatandaşların temel değerleri, ihtiyaç ve beklentileri esas alınarak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sağlamak ile ülkenin refahı, ulusal ve uluslararası iş birliğini artırmak.

-Temel ilkeler

Bu vizyona ulaşılırken şu ilkeler temel alınacak: "Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım, makroekonomide istikrar, güçlü büyüme ve sürdürülebilirlik, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim, kamuda mali disiplin, verimlilik temelli, ihracata dayalı nitelikli büyüme, insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı, kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, vatandaş memnuniyeti, devletin politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi, politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak, önceliklendirme yapılması, toplumsal yapının ve bütünlüğün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde güçlendirilmesi, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması."

Öte yandan maliye politikasında, fiyat istikrarının sağlanması, kamu tüketimi ve cari transferlerin azaltılmasına yönelik tedbirler alınması yoluyla kamu yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılmasının sağlanması, borç stokunun küçültülmesi, mali disiplinin sağlanması ve kayıt dışılıkla etkin mücadele de temel hedefler arasında…