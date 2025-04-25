  • BIST 9481.24
  • Altın 4084.219
  • Dolar 38.4223
  • Euro 43.6389
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

“2025-2034 KKTC Turizm Master Planı” tanıtılıyor

» »
“2025-2034 KKTC Turizm Master Planı” tanıtılıyor
“2025-2034 KKTC Turizm Master Planı” tanıtılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı’nın tanıtımı yapılıyor.

concorde Tower Hotel’de saat 11.15’te başlayan tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, bazı belediye başkanları ve bürokratlarla üniversite, oda ve birlik temsilcileri katıldı.

Planın tanıtılması amacıyla düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile plan projesi koordinatörleri Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın konuşma yapması planlanıyor.

Turizmin anayasası olarak kabul edilen master planıyla ülke turizminin sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir yapıya kavuşturulması  ve gelecek on yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAMUSEN, yeniden Türk-Sen üyesi oldu24 Nisan 2025 Perşembe 14:55
  • Koop Bank iştiraki Binboğa batmak üzere! Maaşlar ödenmedi!24 Nisan 2025 Perşembe 12:06
  • Özersay: "Dokunulmazlık zırhına sığınıyorsanız, korkaksınız!"24 Nisan 2025 Perşembe 11:23
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatına da gözaltı kararı24 Nisan 2025 Perşembe 10:46
  • Arıklı’nın iddialarına Basat’tan yanıt geldi24 Nisan 2025 Perşembe 10:42
  • Yarın ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor24 Nisan 2025 Perşembe 10:41
  • Denktaş: “Türkiye iki devleti de tanısın”24 Nisan 2025 Perşembe 08:39
  • Seyir halindeki polis aracı yandı23 Nisan 2025 Çarşamba 14:18
  • Cuma günü yağış bekleniyor23 Nisan 2025 Çarşamba 09:36
  • Ali Mustafa ve Raja Sharıq AMIN hayatını kaybetti!22 Nisan 2025 Salı 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti