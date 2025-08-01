Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen ve bugün İşverenler Sendikası’nın itirazı nedeniyle bir kez daha görüşülen 2025 yılının ikinci asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, yeni asgari ücret 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Oy çokluğuyla kabul edilen asgari ücret brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11 bin 815 TL 84 kuruş, günlük 2 bin 363 TL 16 kuruş, saatlik 295 TL 39 kuruş olarak uygulanacak.