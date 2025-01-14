2025 Yılının Ocak ayından acı tablo: Trafik kazaları ilk 14 günde 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu

2025 tarihinin birinci ayının henüz 15 günü dolmadan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Yeni yılın henüz ilk 14 günü geride kalmışken, ülkemizde yaşanan trafik kazaları korkutucu bir tablo ortaya koydu. 10 Ocak'tan bu yana meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

10 OCAK'TA TAŞPINAR - BOSTANCI ANAYOLUNDA KAZA

68 yaşındaki Salih Özgünalp, direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

13 OCAK'TA ERCAN-İSKELE ANAYOLUNDA BİR KAYIP DAHA

73 yaşındaki İlmiza Yiğit, Ercan-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

AYNI GÜN ÇAYIROVA-BÜYÜKKONUK YOLUNDA ÜÇÜNCÜ CAN KAYBI

13 Ocak’ta Çayırova-Büyükkonuk yolunda yaşanan başka bir kazada, 50 yaşındaki Atlen Ekren yaşamını yitirdi.

GEÇMİŞ YILLAR DA KORKUTUCU

2023 yılında 48, 2024 yılında ise 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ortaya çıkan bu üzücü tablo, yollardaki tehlikenin devam ettiğini gözler önüne seriyor.