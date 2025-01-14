2025 Yılının Ocak ayından acı tablo: Trafik kazaları ilk 14 günde 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu

Yeni yılın henüz ilk 14 günü geride kalmışken, ülkemizde yaşanan trafik kazaları korkutucu bir tablo ortaya koydu. 10 Ocak'tan bu yana meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.
10 OCAK'TA TAŞPINAR - BOSTANCI ANAYOLUNDA KAZA
68 yaşındaki Salih Özgünalp, direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
13 OCAK'TA ERCAN-İSKELE ANAYOLUNDA BİR KAYIP DAHA
73 yaşındaki İlmiza Yiğit, Ercan-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
AYNI GÜN ÇAYIROVA-BÜYÜKKONUK YOLUNDA ÜÇÜNCÜ CAN KAYBI
13 Ocak’ta Çayırova-Büyükkonuk yolunda yaşanan başka bir kazada, 50 yaşındaki Atlen Ekren yaşamını yitirdi.
GEÇMİŞ YILLAR DA KORKUTUCU
2023 yılında 48, 2024 yılında ise 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ortaya çıkan bu üzücü tablo, yollardaki tehlikenin devam ettiğini gözler önüne seriyor.
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