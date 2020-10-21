21 Ekim 2020 - Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın fiyatları ne kadar? altın düşecek mi, yükselecek mi?

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Uzman yorumlarına göre altın fiyatları önümüzdeki günlerde hareketli seyrini korumaya devam ederken vatandaşlar yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirip değerlendirmeme konusunda özellikle analistlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Öte yandan var olan yatırımları nedeniyle birçok vatandaş gün içinde canlı olarak altının alış ve satış fiyatını araştırıyor…

ATA ALTIN

Alış: 3.206,20

Satış: 3.225,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.194,00

Satış: 3.242,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.565,00

Satış: 1.578,10

ÇEYREK ALTIN

Alış: 782,50

Satış: 789,10

TAM ALTIN

Alış: 3.084,84

Satış: 3.144,52

22 AYAR BİLEZİK