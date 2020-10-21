21 Ekim 2020 - Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Uzman yorumlarına göre altın fiyatları önümüzdeki günlerde hareketli seyrini korumaya devam ederken vatandaşlar yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirip değerlendirmeme konusunda özellikle analistlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Öte yandan var olan yatırımları nedeniyle birçok vatandaş gün içinde canlı olarak altının alış ve satış fiyatını araştırıyor…
ATA ALTIN
- Alış: 3.206,20
- Satış: 3.225,40
CUMHURİYET ALTIN
- Alış: 3.194,00
- Satış: 3.242,00
YARIM ALTIN
- Alış: 1.565,00
- Satış: 1.578,10
ÇEYREK ALTIN
- Alış: 782,50
- Satış: 789,10
TAM ALTIN
- Alış: 3.084,84
- Satış: 3.144,52
22 AYAR BİLEZİK
- Alış: 435,97
- Satış: 452,83
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.