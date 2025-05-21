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21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen “21. Kıbrıs Tiyatro Festivali” dün akşam başladı.
21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı

Oyun öncesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) Sanat Yönetmeni Cem Aykut, açılış konuşması için LBT kurucularından Yaşar Ersoy’u sahneye davet etti.

Ersoy: Tiyatronun ışığı en karanlık günlerde bile aydınlığı vaat eder
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucusu Yaşar Ersoy, bu yıl üç şehirde düzenlenen tiyatro festivalinin açılışında yaptığı konuşmada, festivale katkı koyan belediyelere ve izleyicilere teşekkür ederek “Sizler var olduğunuz sürece biz varız. Tiyatro sadece tiyatro emekçileri ile değil sizlerle vardır” diyerek dayanışma mesajı verdi.
Ersoy, festivalin üç belediye ile başladığını ancak uzun yıllar boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun festivali tek başına omuzlayarak bugünlere getirdiğini anımsattı.
"Bu zor ve sıkıntılı günlerde üç belediye, demokrasi kültürü gereği hepimizin ihtiyacı olan iş birliği ve dayanışma örneği gösterdi” diyen Ersoy, festivalin bu yıl üç şehir arasında bir enerji köprüsü kurduğunu söyledi.
Festivalin ev sahibi üç belediye başkanının Brüksel’de bulunması nedeni ile açılış törenine katılamadığını vurgulayan Ersoy, sözlerini Alman tiyatro ustası Bertolt Brecht'in “Çıkın ışığa buluşabilenler, sevindirebilenler, değişebilenler” sözüne atıfta bulunarak tiyatronun ışığının en karanlık günlerde bile aydınlığı vaat ettiğini dile getirerek tamamladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ‘Esaretin Bedeli’ oyunu ayakta alkışlandı
Festivalin açılış oyunu olan ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Esaretin Bedeli”, salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlanırken, oyuncuların performansları da büyük beğeni kazandı. Oyun 22 Mayıs Perşembe akşamı Gazimağusa, 24 Mayıs Cumartesi akşamı ise Girne’de sahnelenecek.

30 Haziran’a kadar sürecek olan festival kapsamında oyunlar Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da sahnelenecek.
Festivale İktisat Bankası altın sponsor olarak destek verirken, Birinci Global Medya, Nesdersan.com, Pro Temizlik, Siba LTD ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi gümüş sponsorlar arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi salon sponsoru, Pasha Group ve Oscar Group ise konaklama sponsoru oldu.
Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com adreslerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.

 

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