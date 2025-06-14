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21 Yaşındaki Genç, Sahte Kimlikle Kumarhaneye Girdi

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Lefke’de 25 yaşından küçük olduğu için kumarhaneye alınmayan M.Ö. (21), kimliğindeki doğum tarihini değiştirerek sahte evrakla giriş yaptı. Şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.
21 Yaşındaki Genç, Sahte Kimlikle Kumarhaneye Girdi

2023 ile Haziran 2025 tarihleri arasında Lefke’de meydana gelen olayda, M.Ö. (E-21), 25 yaşından küçük olduğu için kumarhanelere alınmadığından dolayı, kimlik kartı üzerindeki doğum tarihini değiştirerek yaşını büyük gösterdi.

Sahte kimliği kullanarak kumarhanelere giriş yapan M.Ö.’nün, bu yolla sahtekârlıkla kayıt temin ettiği ve kimliği tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polisin konuyu öğrenmesinin ardından yürütülen soruşturmada, söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

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