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2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’si kaybolabilir

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Yeni bir araştırma, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’sinin kaybolabileceğini ortaya koydu.
2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’si kaybolabilir

ABD’li bilim insanları, yeni uydu görüntüleri kullanarak farklı iklim değişikliği senaryolarını ve bunların olası etkilerini gözler önüne serdi.

Çalışmaya öncülük eden ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesinden buzul bilimci David Rounce, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

Rounce, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’sinin, buzulların ise yüzde 68’inin kaybolacağını bildirdi.

Buzul bilimci Rounce, buzullardaki bu erimenin deniz seviyesindeki artışı 115 milimetreye kadar çıkarabileceği kaydedildi.

Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının uluslararası toplumca belirlenen 1,5 santigrat derece seviyesinde tutulması halinde dahi buzul kütlesinin yüzde 26’sının yok olabileceğini gözlemledi.

Ayrıca 2100 yılı itibarıyla küresel sıcaklık artışının Birleşmiş Milletler’in (BM) öngördüğü gibi 2,1 ve 2,9 santigrat derece aralığında olması halinde Avrupa, Batı Kanada, ABD ve Yeni Zelanda’da dağ buzullarının neredeyse tamamının yok olabileceği bildirildi.

Dünya genelinde 2 milyar kişinin temiz su ihtiyacı, karadaki 215 bini aşkın buzuldan elde ediliyor ancak buzullardaki erime, deniz seviyesinin artmasına sebep olduğu için deniz kenarında yaşayan milyarlarca insana tehdit oluşturuyor.

Çalışma, “Science” dergisinde yayımlandı.

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