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22 Şubat Dünya İzcilik Günü İnce: İzcilik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

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Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
22 Şubat Dünya İzcilik Günü İnce: İzcilik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

İnce  mesajında,  izciliğin gençler üzerindeki olumlu etkilerini ve Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu olarak üstlendikleri misyonu  paylaştı.

İnce,  2 Ağustos 2023 tarihinde kurulan Federasyon’un  gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı, doğaya, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

İnce, izciliğin temel prensiplerinden olan liderlik, sorumluluk, dayanışma ve doğa sevgisinin, çocukların ve gençlerin karakter gelişiminde önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

İnce mesajında şunları kaydetti:

“ Bugün, dünya çapında milyonlarca izciyle aynı duyguları paylaşırken, bizler de izcilik ruhunu yaşatmaya, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. İzcilik, sadece bir etkinlik değil, hayat boyu süren bir yolculuktur. Ayrıca, izciliğin daha güçlü bir şekilde büyüyebilmesi ve gençlerimize daha fazla imkan sunabilmesi için tüm izcilerin tek çatı altında toplanmasının büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, izcilik camiası olarak çok daha büyük işler başarabilir, gençlerimize daha fazla destek sağlayabiliriz.”

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