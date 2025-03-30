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234 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 234 sürücü rapor edildi.
234 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 234 sürücü rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün bin 627 araç sürücüsü kontrol edildi, 234’ü rapor edildi, 4’ü tutuklandı, 18 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerin  129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında, 8’i emniyet kemeri takmadan, 3’ü seyrüsefer ruhsatsız, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak, 56’sı da diğer muhtelif suçlarından rapor edildi.

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