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23'üncü Kutlu Adalı Ödülleri veriliyor

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Basın Emekçileri Sendikası, çeşitli nedenlerle geçen yıl gerçekleştiremediği 23’üncü Kutlu Adalı Ödül Töreni’ni bu yıl düzenliyor.
23'üncü Kutlu Adalı Ödülleri veriliyor

Tören, 12 Haziran Perşembe günü, saat 19.00’da, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali’nde gerçekleştirilecek.

Basın Emekçileri Sendikası, çeşitli nedenlerle geçen yıl gerçekleştiremediği 23’üncü Kutlu Adalı Ödül Töreni’ni bu yıl düzenliyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmayı amaçlayan tören, bu yıl da hem genç gazetecileri teşvik edecek, hem de mesleğe emek verenleri onurlandıracak.

Basın Emekçileri Sendikasıayrıca, Temmuz ayı içerisinde düzenlemeyi planladığı 24. Kutlu Adalı Ödül Töreni için de hazırlık çalışmalarını başlattı. Ödül komitesinin değerlendirmeleri doğrultusunda ödüle layık görülenler kamuoyuyla paylaşılacak.

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