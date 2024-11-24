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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü yürüyüşü yarın Dereboyu’nda…

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, 25 Kasım Organizasyon Komitesi yarın akşam 17.30’da Dereboyu’nda yürüyüş gerçekleştirecek. 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü yürüyüşü yarın Dereboyu’nda…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, 25 Kasım Organizasyon Komitesi yarın akşam 17.30’da Dereboyu’nda yürüyüş gerçekleştirecek. 

Baraka Kültür Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, bileşeni olduğu ve bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “25 Kasım Organizasyon Komitesi”nin düzenleyeceği gece yürüyüşüne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

Baraka Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye Şentürkler, gece yürüyüşünün Kumsal Parkı’nın Dereboyu girişinde saat 17.30’da başlayacağını ve buradan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüneceğini belirterek, tüm halkı yürüyüşe katılmaya çağırdı. 

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