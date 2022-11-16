Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık çalışmaları kapsamında ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Saat: 15.00’te,” Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Üyesi Doç. Dr. İpek Danju’nun konuşmacı olacağı, “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” düzenleniyor.

Program çerçevesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, 24 Kasım 2022 Pe rşembe günü Saat: 15: 00’te Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Uzm. Psikolog Bleda TİLKİ konuşmacı olacağı, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Karşı Şiddet” konulu seminer gerçekleştirilecek.

Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğinde, LGBTİ+, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği konularında farkındalığı arttırmak amacıyla 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası) “Toplumsal Cinsiyet: Mitler ve Gerçekler” konulu tematik tartışma etkinliği yapılacak.

“ŞİDDET VE EŞİTSİZLİKLE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nde 2014 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadın, çocuk ve engelli bireylere yönelik ve “Yerel Eşitlik” prensibiyle bazı çalışmalara ağırlık verildiğini ve 2018 yılında Girne Belediyesi Danışma ve Dest ek Merkezi’nin hizmete açtıklarını söyledi.

Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2022- 2024 dönemi Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin Başkanlığı’na getirildiğini ve 5 Ağustos 2022 tarihinde Girne Grand Pasha Hotel’de bu konuda panel ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu toplantı ardından Girne Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Ofisi’nin kurulduğunu, uygulamaya konulması planlanan Yerel Eşitlik Eylem Kılavuzu’nun hazırlıklarının sürdüğünü belirten Güngördü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık anketi hazırlanarak çalışmaların hızlandığını dile getirdi. Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumsallaştırmak istediklerine işaret etti.

Başta kadınlar olmak üzere cinsiyet ve her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldırmak için hep birlikte mücadele etmenin önemine değinen Güngördü, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici politikaların şart olduğunu söyledi. Güngördü, Belediyenin çeşitli ortaklıklarla gerçekleştireceği farkındalık ve eğitim çalışmalarına herkesi davet etti.