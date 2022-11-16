  • BIST 4.657,00
  • Altın 1060.272
  • Dolar 18.5967
  • Euro 19.2892
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.

» »
25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.
25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık çalışmaları kapsamında ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Saat: 15.00’te,” Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Üyesi Doç. Dr. İpek Danju’nun konuşmacı olacağı, “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” düzenleniyor.

Program çerçevesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, 24 Kasım 2022 Pe rşembe günü Saat: 15: 00’te Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Uzm. Psikolog Bleda TİLKİ konuşmacı olacağı, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Karşı Şiddet” konulu seminer gerçekleştirilecek.

Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğinde, LGBTİ+, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği konularında farkındalığı arttırmak amacıyla 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası) “Toplumsal Cinsiyet: Mitler ve Gerçekler” konulu tematik tartışma etkinliği yapılacak.

“ŞİDDET VE EŞİTSİZLİKLE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nde 2014 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadın, çocuk ve engelli bireylere yönelik ve “Yerel Eşitlik” prensibiyle bazı çalışmalara ağırlık verildiğini ve 2018 yılında Girne Belediyesi Danışma ve Dest ek Merkezi’nin hizmete açtıklarını söyledi.

Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2022- 2024 dönemi Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin Başkanlığı’na getirildiğini ve 5 Ağustos 2022 tarihinde Girne Grand Pasha Hotel’de bu konuda panel ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu toplantı ardından Girne Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Ofisi’nin kurulduğunu, uygulamaya konulması planlanan Yerel Eşitlik Eylem Kılavuzu’nun hazırlıklarının sürdüğünü belirten Güngördü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık anketi hazırlanarak çalışmaların hızlandığını dile getirdi. Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumsallaştırmak istediklerine işaret etti.

Başta kadınlar olmak üzere cinsiyet ve her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldırmak için hep birlikte mücadele etmenin önemine değinen Güngördü, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici politikaların şart olduğunu söyledi. Güngördü, Belediyenin çeşitli ortaklıklarla gerçekleştireceği farkındalık ve eğitim çalışmalarına herkesi davet etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik” ele alındı20 Ekim 2022 Perşembe 10:49
  • 41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 11:23
  • Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı06 Ekim 2022 Perşembe 17:22
  • Bir günde 300 erkekle beraber oldu... İtirafı şaşırttı...27 Eylül 2022 Salı 23:03
  • İlk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu’nun hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı24 Eylül 2022 Cumartesi 14:45
  • “Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” ana temasıyla Girne’de gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu başladı23 Eylül 2022 Cuma 15:06
  • Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum06 Eylül 2022 Salı 09:22
  • Türkiye'de hijyenik ped ve menstrüel ürünlere gelen zamlar tepkilere yol açıyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Kainat Güzellik Yarışması'nda 70 yıl sonra büyük değişiklik: Evli, çocuklu kadınlar da katılabilecek10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
  • Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti